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تزايد انقطاع التيار الكهربائي على طول ساحل تكساس بعد أن ضرب إعصار بيريل اليابسة، الإثنين، وانهال على هيوستن بأمطار غزيرة ورياح قوية.

بعد ساعات من وصول بيريل لليابسة، أصبح نحو مليون منزل وشركة بدون كهرباء، وفقا لمركز "سنتر بوينت إنيرجي" في هيوستن.

سرعان ما بدأت المياه المرتفعة في إغلاق الشوارع في أنحاء هيوستن، وصدرت تحذيرات من الفيضانات في منطقة واسعة من ساحل تكساس.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تضعف قوة بيريل ويتحول إلى منخفض استوائي الثلاثاء، ويتوجه نحو الشمال الشرقي.

وصلت العاصفة الولايات المتحدة بعد أن خلفت دمارا واسعا خلال الأسبوع الماضي في المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي.

وتم إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية في مطاري هيوستن، وفقا لبيانات موقع "فلايت أوير".

تسبب إعصار بيريل في هطول أمطار غزيرة في أنحاء هيوستن بعد وصولها للشاطئ ومن المتوقع أن تجلب رياحا مدمرة إلى شرق تكساس بالقرب من لويزيانا مع تحرك العاصفة شمالا بعد وصولها إلى اليابسة.

وقال جاك بيفين، كبير المتخصصين في الأعاصير في مركز الأعاصير الوطني: "بيريل يتحرك للداخل لكن هذه ليست نهاية القصة".