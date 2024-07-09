بايدن والشلل الرعاش.. البيت الأبيض يعلق على التقارير المقلقة

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أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يتلقى العلاج من مرض الشلل الرعاش، بعد ظهور تقارير تفيد أن طبيبا متخصصا في هذا المرض زار البيت الأبيض 8 مرات العام المنصرم.

وتزايدت المخاوف من احتمال معاناة الرئيس من مرض لم يُكشف عنه، منذ تعثر بايدن في مناظرته مع الجمهوري دونالد ترامب في 27 يونيو الماضي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" إن سجلات زوار البيت الأبيض تظهر أن الدكتور كيفن كانارد، طبيب الأعصاب المتخصص في اضطرابات الحركة، الذي نشر في الآونة الأخيرة بحثا عن مرض الشلل الرعاش، زار البيت الأبيض 8 مرات منذ الصيف الماضي وحتى ربيع هذا العام.

ورفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي تأكيد زيارة كانارد، قائلة إنها تريد احترام خصوصية الجميع لأسباب أمنية.

وقالت إن بايدن (81 عاما) خضع لفحص طبيب أعصاب 3 مرات، ضمن فحوصه البدنية السنوية، وأكدت أن بايدن لا يعالج من الشلل الرعاش.

ويواجه بايدن دعوات متزايدة، حتى من جانب الديمقراطيين، لكي يتنحى عن سباق الرئاسة بعد أدائه الذي وصف بالكارثي أمام ترامب.