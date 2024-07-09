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روسيا تستقبل مودي.. جولة بمركبة يقودها بوتين وعرض للخيول

9
JULY
2024
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استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين ورافقه في جولة حول مقر إقامته خارج موسكو قبل المحادثات الرسمية المقررة في الكرملين اليوم الثلاثاء.
 
ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء الرسمية، عانق بوتين مودي لدى استقباله في منزله في نوفو أوغاريوفو ورحب به باعتباره "صديقا عزيزا"، وقال إنه "سعيد جدا" لرؤيته.
 
ونقلت تاس عن بوتين قوله "محادثاتنا الرسمية ستعقد غدا (الثلاثاء)، بينما يمكننا اليوم في هذه الأجواء المريحة والهادئة مناقشة نفس القضايا، ولكن بشكل غير رسمي".
 
وقدم الرئيس الروسي لمودي، الذي يقوم بأول زيارة له لروسيا منذ خمس سنوات، الشاي والفواكه والحلويات واصطحبه في جولة على متن عربة صغيرة.
 
وقالت وكالات الأنباء الروسية الرسمية إن بوتين ومودي زارا الإسطبل الملحق بمقر إقامة الرئيس وشاهدا عرضا للخيول.
 
مخاوف أميركية
 
حول زيارة مودي لموسكو، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الزيارة وعلاقة الهند مع روسيا وسط الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا تثير مخاوف.
 
ورفضت الهند، التي تحظى بعلاقة وثيقة مع موسكو على مدى عقود من الزمن، إدانة روسيا بسبب الحرب، ودعت بدلا من ذلك إلى إنهاء الصراع من خلال الحوار والدبلوماسية.
 
وقال مسؤول هندي كبير الأسبوع الماضي إن من أهم أولويات مودي خلال زيارته لموسكو إصلاح الاختلالات التجارية للهند مع روسيا والإفراج عن هنود انخرطوا في القتال خلال الحرب في أوكرانيا.
 
جدير بالذكر أن الهند، التي تربطها علاقات بموسكو منذ الحقبة السوفيتية، زادت مشترياتها من النفط الروسي إلى مستويات قياسية.
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