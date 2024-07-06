ستارمر: هناك حاجة للتغيير في بريطانيا وقمة "الناتو" في واشنطن ستكون مفصلية

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، أنّه سيحضر قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن، موضحًا أنّه أجرى اتصالات دولية للنقاش بشأن أوكرانيا، وذلك بعد يومين من انتخابه رئيسًا للحكومة البريطانية الجديدة بعد انتخابات مبكّرة حقق فيها حزب العمال فوزًا ساحقًا.

وقال: "قمة الناتو في واشنطن ستكون مفصلية وسأعمل من أجل مساندة الحلف وأوكرانيا"، مضيفًا "واجبنا الأول هو الدفاع عن الوطن وتأكيد مساندتنا للناتو".

وذكر رئيس الوزراء البريطاني أنّ "هناك حاجة للتغيير (في بريطانيا) والتعيينات الجديدة (في الحكومة) عكست هذه الحاجة"، مشددًا على "أننا نريد تقديم مصلحة الوطن على مصلحة الحزب".