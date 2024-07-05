البيت الابيض علق على صحة بايدن: يعتني بنفسه!

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أوضح البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع طبيبه بعد المناظرة مع الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب "بخصوص نزلة برد والطبيب رأى أنه لا داعي لأي فحص".

وقال: "بايدن يعمل على مدار الساعة لكنه يدرك أهمية الاعتناء بنفسه فهو بشر"، معلنًا أنّ "بايدن مستمر في السباق الانتخابي ولن يتزحزح عن ترشحه".

وكان الرئيس الأميركي قد قال في مقابلة إذاعية: "فخور بالترشح لإعادة انتخابي رئيسا قدم وعودا وأوفى بها"، مؤكداً أن "على الأميركيين ألا يقلقوا و90 دقيقة من مناظرة سيئة لا تمحو ما أنجزته في 3 أعوام ونصف".

ويأتي ذلك بعد المناظرة الكارثية مع ترامب، وبعد تقارير تحدثت عن مطالبات بانسحابه من السباق الرئاسي، في حين أكّد بايدن أنه عازم على مواصلة ترشحه.