بايدن في زلة لسان جديدة: فخور بأن أكون أول امرأة سوداء تخدم مع رئيس أسود

A + A -

أثار الرئيس الأميركي جو بايدن جدلاً واسعاً بعد زلة لسان جديدة، حين قال "إنه فخور بكونه أول امرأة سوداء تخدم مع رئيس أسود"، وذلك خلال مقابلة إذاعية في فيلادلفيا بمناسبة يوم الاستقلال الأميركي، حسبما أفادت صحيفة "التليغراف".

فخلال مقابلته مع محطة إذاعة "Wurd" في فيلادلفيا، خلط بايدن بين نفسه ونائبته كمالا هاريس، قائلاً: "بالمناسبة، أنا فخور بأن أكون، كما قلت، أول نائب رئيس، أول امرأة سوداء... تخدم مع رئيس أسود".

هذا الخطأ اللفظي جاء في وقت حرج لبادين بعد مناظرة كارثية مع الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وبعد تقارير تحدثت عن مطالبات بانسحابه من السباق الرئاسي، في حين أكّد بايدن أنه عازم على مواصلة ترشحه.