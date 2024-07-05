حتى ينسحب بايدن.. وريثة ديزني توقف تبرعاتها للحزب الديمقراطي

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قالت أبيجيل ديزني حفيدة والت ديزني ووريثة شركة الترفيه الكبرى لشبكة "سي إن بي سي" يوم الخميس إنها ستوقف التبرعات للحزب الديمقراطي حتى ينسحب الرئيس جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024.

وأضافت: "أنوي إيقاف أي تبرعات أو مساهمات للحزب الديمقراطي حتى يستبدلوا بايدن بآخر. إنها الواقعية وليست عدم احترام".

وتابعت قائلة: "بايدن رجل طيب وقد خدم بلاده بشكل مثير للإعجاب، لكن المخاطر مرتفعة للغاية. إذا لم يتنح بايدن فإن الديمقراطيين سيخسرون. وأنا على يقين تام من ذلك. وستكون العواقب المترتبة على الخسارة وخيمة حقا".

وتعهد الرئيس بايدن الخميس مواصلة النضال رغم دعوات تطالبه بالانسحاب من السباق الرئاسي، مشددا خلال احتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض على أنه "لن يذهب إلى أي مكان".

وردا على أحد مؤيديه الذي طلب منه "مواصلة النضال"، قال الرئيس البالغ 81 عاما "لن أذهب إلى أي مكان".

وسحب عدد من المانحين الديمقراطيين دعمهم لبايدن مع استمراره في تلقي الانتقادات بشأن أدائه في المناظرة الرئاسية الأولى التي جمعته بالجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال جورج كونواي، المحامي الذي تبرع سابقا بمبلغ 929600 دولار لصندوق انتصار بايدن، وهو الحد الأقصى للمبلغ المسموح به، إن بايدن وترامب يجب أن يتقاعدا.

من جانبه، قال آري إيمانويل، وهو مانح كبير للحزب الديمقراطي أن المزيد من المانحين سوف يتحولون ليكونوا ضد المرشح جو بايدن.

وأضاف: "شريان الحياة لأي حملة في السياسة هو المال، أنا غاضب حقا، يجب أن نكون جميعا غاضبين حقا".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" تحدث المؤسس المشارك لشركة "نتفلكس" ريد هاستينغز وزوجته باتي كويلين، اللذان قدما أكثر من 1.5 مليون دولار لبايدن خلال سباقه الرئاسي لعام 2020، ضد الرئيس، وقال هاستينغز في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يحتاج بايدن إلى التنحي للسماح لزعيم ديمقراطي قوي بهزيمة ترامب والحفاظ على سلامتنا وازدهارنا".