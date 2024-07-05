إليكم نتائج الانتخابات التشريعية البريطانية!

A + A -

حقق حزب العمال البريطاني انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية امس، لينهي بذلك 14 عاما متتالية من حكم المحافظين ويفتح أبواب داونينغ ستريت أمام زعيم الحزب كير ستارمر، بحسب "روسيا اليوم".

وأعلنت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن لجنة الانتخابات أنه تم انتخاب رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر المترشح لمنصب رئيس الوزراء عضوا في البرلمان عن دائرته الانتخابية.

وحصل ستارمر على 18.8 ألف صوت في دائرة هولبورن وسانت بانكراس، وفي المركز الثاني جاء المرشح المستقل أندرو فاينشتاين الذي حصل على 7.3 ألف صوت، وفي المركز الثالث ممثل حزب الخضر ديفيد ستانسيل بحصوله على 4 آلاف صوت.