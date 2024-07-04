الصين ترفض دعوات غربية لإجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان

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رفضت الصين اليوم الخميس توصيات يقودها الغرب تطالب بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان وتتضمن دعوات لمزيد من الحريات في هونغ كونغ وللويغور في شينغيانغ، لكنها قبلت توصيات أخرى من حلفاء في ظل مساعيها للدفاع عن سجلها لحقوق الانسان في اجتماع للأمم المتحدة.



واختتمت جلسة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عملية مراجعة سعت فيها بكين جاهدة لدرء الانتقادات بعد أن قال تقرير للأمم المتحدة عام 2022 إن احتجاز الويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينغيانغ الصينية قد يمثل جرائم ضد الإنسانية. وتنفي الصين ارتكاب أي انتهاكات.



وقال رئيس المجلس عمر زنيبر إن الصين قبلت ما يقرب من 70 بالمئة من بين أكثر من 400 توصية إصلاحات تلقتها ضمن مراجعة الأمم المتحدة.



وقال السفير الصيني تشن شو خلال الاجتماع برفقة وفد كبير من الدبلوماسيين والمسؤولين الصينيين: "يجري يوميًا إحراز تقدم وتطور في مجال حقوق الإنسان في الصين". وأشار إلى أن الصين رفضت التوصيات التي كانت لها دوافع سياسية وتستند إلى معلومات مضللة أو متحيزة أيدولوجيا أو تتدخل في سيادة الصين، وندد بما أسماها محاولة تشويهها ومهاجمتها.