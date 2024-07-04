فيضانات ضربت الهند وبنغلادش وأوقعت تسعة قتلى

A + A -

قضى تسعة أشخاص في شمال شرق الهند وبنغلادش المجاورة في أمطار غزيرة وفيضان أنهر، طالت تداعياتها أكثر من ثلاثة ملايين شخص، على ما أعلنت السلطات في هذين البلدين الخميس.



وفي حين تلحق الأمطار الموسمية سنويا أضرارا واسعة، يرى خبراء أن التغير المناخي يجعلها أكثر حدة.



وقالت السلطات المعنية بمنطقة الكوارث في ولاية آسام في شمال شرق البلاد، إن ثمانية أشخاص قضوا الأربعاء ما يرفع إلى 46 عدد القتلى الذين قتلوا في الأمطار الغزيرة منذ منتصف أيار.



وقد شهدت 2800 بلدة في هذه الولاية فيضانات طالت أكثر من 1,6 مليون شخص.