living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هبوط اضطراري لطائرة أميركية لسبب غريب..والشركة تحقق بالحادثة

4
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نفذت طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" هبوطا اضطراريا في مطار جون كينيدي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وذلك لاكتشاف وجبات طعام فاسدة على متن الرحلة.
 
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن أحد المسافرين الذين كانوا على متن الرحلة المتجهة إلى أمستردام، إنه تم تقديم وجبات دجاج مصابة بالعفن للركاب وطاقم الطائرة.
 
ووفق أحد الشهود الذين تحدثوا للصحيفة، فإن الطيار أعلن أن الهبوط الاضطراري بسبب وجود "مشكلة غذائية".
 
وأكد الشهود أنهم شاهدوا عفنا على الدجاج الذي قدم إليهم، مشيرين إلى تناول الطيار لنفس الوجبة التي قدمت للركاب.
 
واستقبل المسعفون الطائرة بعد هبوطها في مطار جون كينيدي، وتم تقديم المساعدة للركاب و10 من أفراد طاقم الطائرة، الذين لم يحتاجوا إلى رعاية طبية خاصة أو عاجلة.
 
ونقلت "ديلي ميل" عن متحدث باسم شركة الطيران قوله: "تم تحويل الرحلة من ديترويت إلى أمستردام إلى مطار جون كينيدي في نيويورك في وقت مبكر من فجر الأربعاء بعد تقارير عن تلف جزء من الوجبات على متن الطائرة في المقصورة الرئيسية".
 
وأوضح المتحدث أن "فريق سلامة الأغذية قام بإشراك موردينا لعزل المنتج على الفور وبدء تحقيق شامل في الحادث".
 
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على متن الطائرة من طراز بوينغ 767، التي كانت تقل 176 راكبا وطيارين وخمسة مضيفين في ذلك الوقت.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   