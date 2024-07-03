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اليابان: نراقب عن كثب تطور العلاقات الروسية الصينية

3
JULY
2024
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قال الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي إن اليابان تتابع عن كثب الاجتماع بين زعيمي روسيا والصين وتطور العلاقات الروسية الصينية.

جاء ذلك نقلا عن يوشماسا هاياشي في مؤتمر صحفي بطوكيو اليوم، حيث تابع: "وفقا للجانب الروسي، ستعقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون في 3 يوليو. وتتابع بلادنا ككل عن كثب وباهتمام كبير التطور في العلاقات الروسية الصينية، بما في ذلك نتائج هذه القمة".

وكان الرئيس بوتين قد توجه اليوم الأربعاء إلى أستانا عاصمة كازاخستان، حيث سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وسيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية.

ومن المقرر أن تعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 3-4 يوليو في أستانا. ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين". ويعتزم المشاركون في القمة التوقيع على حزمة من 24 وثيقة مشتركة، فضلا عن اعتماد إعلان وبيان ختامي يؤكد التزام المشاركين في القمة بمبادئ حسن الجوار والوحدة.

وعلى هامش القمة، سيعقد بوتين اجتماعات ثنائية مع شي جين بينغ، ورجب طيب أردوغان، والرئيس المنغولي أوخناغين خوريلسوخ، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، كما سيجتمع بوتين بالقائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر.

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