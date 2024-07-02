كوريا الشمالية تختبر صاروخ بالستيا يحمل رأسا حربيا ضخما

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن البلاد اختبرت بنجاح صاروخا بالستيا تكتيكيا جديدا، الإثنين.

وأوضحت الوكالة أن الصاروخ الجديد قادر على حمل رأس حربي ضخم يزن 4.5 طن.

وقبل يوم، أوردت كوريا الجنوبية نبأ إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين، وقالت إن عملية إطلاق الثاني فشلت على الأرجح بعد فترة وجيزة، وانفجر خلال تحليقه فوق اليابسة.

ولم تذكر وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية شيئا عن الصاروخ الثاني.

وقالت إن تجربة الصاروخ البالستي التكتيكي الجديد نفذت بمحاكاة رأس حربي ثقيل، للتأكد من استقرار تحليقه ودقته، ولم تضف مزيدا من التفاصيل عن طبيعة الرأس الحربي.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن إدارة الصواريخ في البلاد ستجري تجربة أخرى لنفس نوع الصواريخ في يوليو، لاختبار "القوة التفجيرية" للرأس الحربي الضخم.