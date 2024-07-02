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السلطات الإسبانية تسدل الستار على قضية "الاختفاء الغامضة"

2
JULY
2024
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أنهت السلطات الإسبانية مهمة البحث عن شاب بريطاني مفقود منذ أسبوعين، مما سيعقد الغموض حول القضية التي شغلت الرأي العام في بريطانيا في الأيام الماضية.
 
وأوقفت السلطات الإسبانية عمليات البحث عن جاي سلايتر، الشاب البريطاني المفقود منذ 14 يوما في مدينة تينيريفي الإسبانية، وهو الأمر الذي أغضب أحد صناع المحتوى على منصة "تيك توك"، ليقرر التدخل والمساعدة.
 
وآخر المعلومات التي وصلت حول الشاب، كانت من سكان المدينة المحليين، الذين أبلغوا عن رؤيتهم له أثناء مشاهدته مباريات بطولة "يورو 2024" على أحد الشواطئ.
 
وصرح إيميليو جوزيه نفارو عمدة بلدة سانتياغو ديل تيد، أن المحققين تحدثوا إلى عدد من أهل بلدته الذين أكدوا رؤية سلايتر البالغ من العمر 19 عاما وهو يستمتع بمشاهدة المباريات، وهي المعلومات التي لم تؤكدها أو تنفيها الشرطة الإسبانية حتى الآن، وتسببت في إرباك فرق البحث، بحسب صحيفة ديلي ميل.
 
وقال نافارو إن بعض الشهود تم استجوابهم من رجال الشرطة، بعد خروج صورة مشوشة من إحدى كاميرات المراقبة في البلدة، لشخص يأمل الجميع أن يكون هو الشاب المفقود.
 
واختفى سلايتر الاثنين 17 يونيو الماضي، دون أثر، وكانت آخر مكالمة له مع صديقته لوسي لو، حيث أبلغها أنه ضل طريقه بمنطقة جبلية وأن شحن بطارية هاتفه أصبح 1 بالمئة وأوشك على النفاد.
 
كما أشار صديق لجاي أن الأخير اتصل به وأخبره مازحا بانه أضاع الطريق لمكان الإقامة، وأشار إلى أن الخريطة ليست دقيقة.
 
وشارك الكلاب البوليسية والمروحيات والطائرات بدون طيار وعشرات من عمال الإنقاذ إلى جانب عائلة وأصدقاء جاي سلاتر، في عملية البحث طوال الأيام الماضية، دون جدوى حتى الآن.
 
واعتبر الشارع البريطاني القضية من أكثر الألغاز المريبة في الأعوام الأخيرة، وأعادت للأذهان لغز اختفاء الطفلة مادلين ماكان عام 2007 في البرتغال، والتي لم يعثر عليها حتى الآن.
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