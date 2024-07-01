"حصانة ترامب"... هل ستؤثر الاتهامات على استمرارية ترامب في ترشيحه؟

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اعتبرت المحكمة الاميركية العليا بان الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب يتمتع بالحصانة من التهم الجنائية بسبب أفعاله الرسمية خلال رئاسته، وليست أفعاله غير الرسمية.

واعادت المحكمة الاميركية العليا قضية حصانة ترامب إلى المحكمة الابتدائية، الأمر الذي يسمح له بالترشح للانتخابات والوصول إلى البيت الأبيض والعفو عن نفسه فيما بعد.

واعتبرت المحكمة الاميركية العليا في قرارها، بان اتصال ترامب بمسؤولي الانتخابات للاستفسار جزءا من عمله الرسمي الذي يستحق الحصانة لكن اتصالاته بمحاميه الخاص رودي جولياني بشأن الانتخابات جزءا من الأفعال غير الرسمية التي يسمح بملاحقتها قانونيا. واكدت بان ليس كل ما يقوم به الرئيس أثناء توليه الرئاسة يعتبر امراً رسميا.

واردفت "على المحكمة الابتدائية تحديد ماهو رسمي وماهو غير رسمي في تصرفات الرئيس السابق دونالد ترمب قبل الحكم عليها".