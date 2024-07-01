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بعد أعمال عنف طالت سوريين...السلطات التركية توقف 67 شخصا!

1
JULY
2024
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تحتجز الشرطة التركية 67 شخصا الاثنين بعد أعمال عنف في مدينة بوسط الأناضول اثر اتهامات لسوري بالتحرّش بطفلة.

استهدفت مجموعة من الرجال أعمالا تجارية وممتلكات تابعة لسوريين في مدينة قيصري مساء الأحد إذ أظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إضرام النيران في متجر للبقالة. ودان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان موجة العنف الأخيرة ضد اللاجئين السوريين في تركيا. وقال "بغض النظر عن هوياتهم، فإن إضرام النيران في الشوارع وفي منازل السكان هو أمر غير مقبول"، مشددا على وجوب عدم استخدام خطاب الكراهية لتحقيق مكاسب سياسية.

وأشار وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الى ان مواطنين أتراك ألقوا القبض على المشتبه به السوري وسلّموه إلى الشرطة. وذكر يرلي كايا على منصة "إكس" بأنه يشتبه بأن السوري تحرّش بقريبته السورية. وأشار إلى أن الأتراك الذين تجمّعوا في المنطقة تصرّفوا بشكل "مخالف للقانون" و"لا يتناسب مع قيمنا الإنسانية" إذ قاموا بتخريب منازل ومتاجر وسيارات تعود إلى مواطنين سوريين. وأوضح بأنه تم اعتقال 67 شخصا بعد الهجمات.

وفي إحدى التسجيلات، سُمع صوت رجل تركي وهو يصرخ "لا نريد المزيد من السوريين. لا نريد المزيد من الأجانب". ودعت السلطات المحلية إلى التهدئة وكشفت بأن الضحية مواطنة سورية تبلغ من العمر خمس سنوات.

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