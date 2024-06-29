تظاهرة لمعارضين ايرانيين في برلين

A + A -

تظاهر بضعة آلاف من المعارضين الإيرانيين والمؤيدين لهم في برلين السبت تنديدا بالسلطات في إيران والانتخابات الرئاسية التي وصفوها بأنها "مزيفة"، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.



وقال جواد دابيران المتحدث باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ألمانيا لوكالة فرانس برس إن "هذه الانتخابات فاشلة تماما وتظهر أن النظام ليس لديه شرعية. الإيرانيون لا يريدون هذا النظام".



والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو أحد التنظيمات المعارضة الرئيسية خارج إيران، والواجهة السياسية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي تصنّفها طهران "إرهابية".



ودعا المجلس أعضاءه في دول أوروبية عدة وفي الولايات المتحدة خصوصا، إلى التجمع في برلين غداة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي نظمت بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث مروحية في 19 أيار.



وأكدت متظاهرة إيرانية أنها أتت من الولايات المتحدة وقالت مفضلة عدم الكشف عن اسمها: "نظام الملالي يجبر الناس على التصويت. في النهاية سيستبدلون القاتل الذي كان يترأس الدولة بقاتل آخر. هذا النظام يقتل أشخاصا كل يوم".



ورفع العديد من المشاركين علم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: أسد يحمل سيفا وسط ألوان الأخضر والأبيض والأحمر.



وفي مداخلة عبر الفيديو، أكدت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، متحدثة من فرنسا، أن "مقاطعة" التصويت كانت بمثابة "ضربة قاضية" للسلطة في إيران، بحسب تصريحات مترجمة.



ورأت أن نسبة المشاركة التي أعلنت السلطات الإيرانية أنها بلغت حوالى 40 بالمئة، هي في الواقع أقل بكثير.



ومن المقرر تنظيم دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في 5 تموز بين المرشحين، الإصلاحي مسعود بيزشكيان والمحافظ المتشدد سعيد جليلي بعدما تصدّرا الدورة الأولى التي اتسمت بنسبة مشاركة هي الأضعف منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.