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للمرة الثانية خلال ساعات بايدن يطلق وصفا غير ديبلوماسي على بوتين ويعلن عزمه التصدي له!

28
JUNE
2024
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اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه التصدي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بـ "الديكتاتور" من جديد.

وفي إشارة الى  منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة، دونالد ترامب، قال بايدن: "خلافا عن الشاب الآخر، نحن سنتصدى للديكتاتوريين مثل بوتين لأن أمريكا لن تركع أمام أحد أبدا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام مؤيديه في ولاية كارولينا الشمالية، اليوم وذلك في إطار حملته الانتخابية.

وسبق لجو بايدن أن أدلى بتصريحات غير ديبلوماسية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت موسكو تعليقا عليها أن مثل هذه التصريحات والأوصاف "تهين الولايات المتحدة قبل كل شيء".

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