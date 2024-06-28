بايدن يصف ترامب "بالمجنون والمجرم"...!

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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، "أنني وقفت أمس في مناظرة أمام رجل مجنون"، في إشارة إلى مناظرته الرئاسية مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال خلال تجمع انتخابي: "أنوي الفوز بالانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل"، مضيفا "أميركا لن تركع لأي أحد".وذكر بايدن أن "ترامب ملاحق بتهم جنائية وهو رجل مجرم وهناك محاكمات أخرى تنتظره"، مشيرا إلى أن "ترامب لا يحترم حقوق النساء".

وشدد على أن "ترامب خطر على ديمقراطية بلدنا وسيدمرها وأنا من سيدافع عنها".

وأضاف بايدن "إذا كنت لا أستطيع المشي والحديث كما في السابق فأنا أقول الحقيقة دائما. ترامب كان يكذب خلال المناظرة وهو من دمر الاقتصاد وارتفع العجز خلال رئاسته إلى تريليوني دولار".