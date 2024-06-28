شي جينبينغ: الصين تخطط لإصلاحات "كبرى" قبيل اجتماع سياسي مهم

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أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الحزب الشيوعي الحاكم يخطط لتطبيق إصلاحات "كبرى" قبيل اجتماع سياسي مغلق يُتابع عن كثب ويتوقع أن يتصدّر التعافي الاقتصادي جدول أعماله.



وأفاد شي في خطاب الجمعة، بأن صانعي السياسات "يخططون لإجراءات كبيرة ويطبّقونها من أجل تعميق الإصلاح بشكل شامل".



وأضاف: "سنشكّل بيئة أعمال قانونية ودولية أكثر تركيزا على الأسواق".



وتابع: "سيُفتح باب الصين بشكل أوسع ولن يُغلق إطلاقا".



وتعهّد شي إدخال إصلاحات كبيرة عدّة مرات هذا العام وطُبّقت إجراءات في قطاعات رئيسية مثل العقارات في محاولة للتعامل مع قضايا رئيسية.