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إقصاء وزير الدفاع الصيني السابق من الحزب الشيوعي

27
JUNE
2024
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أقصي وزير الدفاع الصيني السابق لي شانغفو من عضوية الحزب الشيوعي بعدما أقيل من مهماته من دون سابق إنذار في 2023، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأتت إقالته بعد سبعة أشهر من توليه حقيبة الدفاع إثر عملية إعادة هيكلة على مستوى إدارة الوحدة المكلفة الصواريخ الإستراتيجية، لا سيما النووية في الجيش الصيني.

وأعلنت السلطات في 2023 إعطاء منحى جديد لهذه الوحدة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، وأفادت وسائل إعلام أجنبية عن تحقيق في تهم فساد يطاول لي شانغفو الذي كان رئيس هذه الوحدة قبل تولي حقيبة الدفاع.

وتعود آخر إطلالة علنية للوزير السابق إلى الـ29 من آب 2023، وهو لم يقل من منصبه إلا في تشرين الأول 2023 ولم يعين خلف له قبل كانون الأول 2023.

وأفادت القناة الرسمية "سي سي تي في" بالاستناد إلى قرار صادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم أن لي شانغفو "تسبب بضرر كبير لقضية الحزب وللدفاع القومي وتطوير القوات المسلحة، فضلاً عن تشويه صورة كبار المسؤولين".

ويواجه لي شانغفو "شبهات فساد"، وهو متهم بـ"استغلال منصبه" و"تلقي مبالغ طائلة"، وفق "سي سي تي في".

كما تطاول شبهات بالفساد سلفه في وزارة الدفاع وي فنغ الذي أقصي من الحزب الشيوعي، بحسب المعلومات التي أوردتها "سي سي تي في".

وأتت هذه الخطوة بعد خطاب ألقاه الرئيس الصيني شي جينبينغ الأسبوع الماضي أمام مسؤولين كبار، داعياً فيه إلى "استئصال بؤر الفساد والظروف التي تؤدي إلى تفشيه" وتوطيد الولاء في صفوف الجيش، وألقى الرئيس الصيني خطابه ذاك على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة وخصوصاً مع الفيليبين وتايوان.

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