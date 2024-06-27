من المظهر إلى زلة اللسان.. مناظرات غيرت تاريخ أميركامن المظهر إلى زلة اللسان.. مناظرات غيرت تاريخ أميركا

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سيجتمع الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب يوم الخميس على خشبة المسرح في أتلانتا في أول مناظرتين رئاسيتين قبل انتخابات نوفمبر 2024.

وفي حين أن أداءهما في المناظرات المتلفزة يمكن أن يؤثر على نتيجة الانتخابات، فلن تكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تحرك فيها مناظرة رئاسية الاتجاه في سباق متقارب.

المناظرات الرئاسية كانت عنصراً أساسياً في الحملات الانتخابية لعقود من الزمن، وقد أظهر التاريخ أنها قادرة على اكتساب القدرة على التأثير على الناخبين المترددين وترسيخ التصور العام للمرشحين.

خلال المناظرات، يقف المرشحون بجانب خصومهم ويقدمون سياساتهم وشخصيتهم ورؤيتهم لملايين المشاهدين، وهم في الغالب أكبر جمهور لحملاتهم الانتخابية. على سبيل المثال، شاهد حوالي 73 مليون شخص المناظرة الرئاسية الأولى بين بايدن وترامب في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2020.

ويقول باتريك ستيوارت، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أركنساس، إنه على الرغم من التقدم التكنولوجي والتغيرات في استهلاك وسائل الإعلام مع مرور الوقت، إلا أن المناظرات الرئاسية لا تزال تقدم للمرشحين فرصة لا مثيل لها لعرض مواقفهم بشأن القضايا وعرض أنفسهم وأفكارهم. ونقلت مجلة تايم عن ستوارت قوله "كما رأينا في سياستنا هذه الأيام، فإن تقليب الهوامش قليلاً يؤثر على الانتخابات (...) وقد رأينا ذلك في العديد من الانتخابات."

تعتبر المناظرة الأولى بين كينيدي ونيكسون من أهم المناظرات، لأنها رسخت فكرة أن المظاهر جزء مهم من الحملات الرئاسية، كما يقول آلان شرودر، أستاذ الصحافة في جامعة نورث إيسترن.

هذه المناظرة هي أول مناظرة رئاسية متلفزة على المستوى الوطني في التاريخ. الرواية الأكثر شهرة حول المناظرة هي أن نيكسون، نائب الرئيس آنذاك، خسر الانتخابات في نهاية المطاف لأنه بدا عجوزاً ومتعباً أثناء المناظرة، في حين كان كينيدي، الذي كان آنذاك عضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، يضع مساحيق التجميل وبدا شاباً وحيوياً.

واعتقد الأشخاص الذين شاهدوا المناظرة على شاشة التلفزيون عمومًا أن كينيدي فاز بالمناظرة، لكن أولئك الذين استمعوا إلى خطاباتهم عبر الراديو اعتقدوا أن أداء نيكسون كان أفضل، وفقًا للتحليل المتكرر لانتخابات عام 1960.

زلة لسان تغير كل شيء.. جيمي كارتر ضد جيرالد فورد (1976)

بعد انتخابات نيكسون-كينيدي، مرت فترة طويلة دون أي مناظرات في الانتخابات الأمريكية حتى تخلف الرئيس جيرالد فورد عن الركب خلال حملة عام 1976 وقرر أنه بحاجة إلى مناظرة حاكم جورجيا آنذاك جيمي كارتر. يقول ماكيني إن فورد كان "غير معروف نسبياً" للجمهور على الرغم من كونه الرئيس الحالي، ولم يكن الكثير من الناس على دراية بكارتر أيضاً.

ويقول عن المناظرة: "لقد احتاجوا إلى التعرض من خلال المناظرات لمساعدة الناخبين في التعرف عليهم حقاً".

ولفتت مجلة تايم إلى أنه من الأفضل تذكر المناظرات للحظة واحدة خلال المناظرة الثانية بين الرجلين عندما أعلن فورد: "لا توجد هيمنة سوفييتية على أوروبا الشرقية، ولن تكون هناك أبداً تحت إدارة فورد". ولم يتمكن مدير الحوار، ماكس فرانكل من صحيفة نيويورك تايمز، من كبح دهشته: "أنا آسف، ماذا؟... هل فهمت أنك تقول، سيدي، إن الروس لا يستخدمون أوروبا الشرقية كمنطقة خاصة بهم؟ نفوذهم في احتلال معظم الدول هناك والتأكد بقواتهم من أنها منطقة شيوعية؟".

في انتخابات عام 2000 التي حسمت فيها المحكمة العليا في نهاية المطاف، كانت المناظرات ذات أهمية خاصة. فقد شارك نائب الرئيس آل غور في مناظرات رفيعة المستوى من قبل، في حين كان حاكم ولاية تكساس بوش وافداً جديداً نسبياً ومعروفاً بالتعثر في كلماته. يقول ماكيني: "مع دخول المناظرة، كان غور في وضع أفضل، لكن كان يُنظر إليه على أنه أكثر عدوانية ولم يجد الناس أسلوبه أو سلوكه مريحاً إلى هذا الحد".

التقطت الميكروفونات خلال المناظرة الأولى غور وهو يتنهد بصوت عال رداً على إجابات بوش، وشوهد على الشاشة وهو يقلب عينيه ويهز رأسه إحباطاً في نقاط أخرى. وفي المناظرة الثالثة توجه آل جور نحو بوش بينما كان يتحدث، ربما لترهيبه. ابتسم بوش واستمر في ذلك، مما دفع الجمهور إلى الضحك.

في عام 2000 كتبت مجلة تايم، "في الأسبوع الماضي، وقف جورج دبليو بوش وآل غور على المنابر، وألقى غور، بما يتناسب مع الأثاث، ما بدا وكأنه محاضرة: تصحيح خصمه، والصمود، والتنهد بسخط على إجابات بوش".

واتفق النقاد واستطلاعات الرأي على أن آل غور فاز بالمناظرة. ثم خسر: ففي غضون أسبوع، كان بوش قد سجل تقدماً في العديد من استطلاعات الرأي، حيث قرر الناخبون على ما يبدو أنهم سئموا من البروفيسور الذي يعرف كل شيء.

يقول المؤرخون إن المناظرات الرئاسية تكون أكثر أهمية عندما لا يكون هناك مرشح واضح في استطلاعات الرأي، ولا يزال الناخبون الذين لم يحسموا أمرهم يشكلون شريحة كبيرة من الناخبين. وكلا هذين الشرطين يمكن أن يكون صحيحاً هذا العام. تظهر بيانات الاستطلاع من موقع FiveThirtyEight أن ترامب يتقدم على بايدن بنحو نقطة واحدة على المستوى الوطني، وتظهر استطلاعات رأي أخرى أن ما يقرب من 10% من الناخبين ما زالوا مترددين.

يقول ماكيني: "إن هذه المناظرات مهمة للغاية لأنه من المرجح أن يتم حسم هذه الانتخابات بنسبة 1% أو 2% فقط"، مقارناً الدورة الحالية بسباق بوش-غور عام 2000 الذي كان متقارباً للغاية لدرجة أن عدة مئات من الأصوات فقط في فلوريدا حددت الفائز. "إذا عدت ونظرت إلى استطلاعات الرأي في ذلك العام، فستجد أن نفس الحالة بالضبط اليوم." لكن هذا ليس هو السبب الوحيد الذي يجعل من المحتمل أن تكون مناظرات بايدن-ترامب ذات أهمية.

ومن المقرر أن يشارك في المناظرة أقدم مرشحين رئاسيين من الأحزاب الرئيسية في التاريخ، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لأعمارهما وقدرتهما على التحمل ولياقتهما العقلية.

ووصف ترامب (78 عاماً) مراراً بايدن (81 عاماً) بأنه أضعف من أن يتمكن من تولي فترة ولاية ثانية. يقول شرودر: "إن التلفزيون هو وسيلة مرئية، وسوف ينظر الناس إليهما عن كثب". "أحد أكبر الاختبارات هو قدرتهم على التحمل. عندما تكون في مناظرة لفترة طويلة، عليك أن تكون في قمة لياقتك، عليك أن تدرك أن الكاميرا موجودة أمامك."