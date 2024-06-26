القضاء يرفض إلغاء مذكرة التوقيف الفرنسية ويصدقها بحق بشار الأسد بشأن هجمات كيميائية

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صدقت محكمة الاستئناف في باريس اليوم على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب 2013"، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

واعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة "تمت المصادقة".

وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.