فيديو للدقائق الأخيرة لشابة.. تعثرت فدفعها جهاز المشي من الطابق الثالث

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أظهرت لقطات مرعبة للحظة سقوط إحدى مستخدمات صالة الألعاب الرياضية في إندونيسيا من جهاز المشي وسقوطها من نافذة الطابق الثالث.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي التقط من المنشأة المزدحمة في بونتياناك، غرب كاليمانتان، صفًا من أجهزة المشي المستخدمة في 18 يونيو، عندما تعثرت المرأة فجأة إلى الوراء.

وحاولت المرأة، التي يقال إنها تبلغ من العمر 22 عامًا، الإمساك بإطار النافذة لكنها اختفت بعد ذلك بعيدًا عن الأنظار عندما سقطت من خلالها.

وبحسب ما ورد، طلب منها صديقها ممارسة التمارين الرياضية معه في الطابق الثاني، لكنها أرادت ممارسة التمارين على أجهزة المشي في الطابق الثالث.

وكانت المرأة تمارس التمارين الرياضية منذ ما يقارب 30 دقيقة فقط عندما أبطأت في المشي، قبل وقوع الحادث المأساوي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب ما ورد تم نقلها إلى المستشفى مصابة بجروح خطيرة في الرأس، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها. وبحسب ما ورد أظهر تشريح الجثة أنها عانت من كدمات شديدة في رأسها.

وقالت الشرطة إن وضع جهاز المشي قبالة النافذة كان "خطيرا" - حيث لا يفصل بينهما سوى 60 سنتيمترا. كما أن الارتفاع المنخفض للجدار أسفل النافذة - 30 سم فقط - يعني أيضًا أنه كان من السهل على المرأة أن تسقط من خلالها.

وأجرت وحدة التحقيقات الجنائية بشرطة بونتياناك تحقيقًا في مسرح الجريمة واشتبه في قيام عدد من الأشخاص بفتح النوافذ في مكان الحادث.

وفي الوقت نفسه، أوقفت الصالة الرياضية أنشطتها التشغيلية لمدة ثلاثة أيام بعد وقوع الحادث.

وكانت الصالة الرياضية تحتوي على ملصقات تحذيرية تأمر مرتادي الصالة الرياضية بعدم فتح النوافذ، ولكن ورد أن الملصق تعرض للتلف وتم حجب الكتابة.

وبحسب موقع الإعلام المحلي، عادة ما يقوم المدرب الشخصي بإغلاق النوافذ، لكنه كان في فترة راحة وقت وقوع الحادث.