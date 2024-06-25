الإرهاب يضرب مجدداً في روسيا ويوقع عشرات القتلى والجرحى

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هزّ الإرهاب روسيا، مجدداً، إذ شنّ مسلحون، الأحد، هجوماً دموياً يعد الأضخم منذ هجوم مجمع «كروكوس» التجاري الترفيهي قرب موسكو قبل ثلاثة أشهر.

ففي توقيت متزامن، هاجم المسلحون كنيستين أرثوذكسيتين وكنيساً يهودياً ونقطة تفتيش للشرطة في مدينتي محج قلعة وديربنت في جمهورية داغستان ذاتية الحكم في شمال القوقاز. وأعلنت سلطات داغستان أن عشرين شخصاً على الأقل قُتلوا خلال الهجمات وجُرح 46 آخرون. وأكدت الشرطة مقتل ستة من منفذي الهجوم، وهو الأول الذي استهدف فيه متشددو داغستان دور عبادة.

وجاء الهجوم بعد مرور ثلاثة أشهر على مقتل 145 شخصاً، في هجوم تبناه «داعش» استهدف قاعة للموسيقى بالقرب من موسكو. وأظهر التحقيق ارتباطاً مباشراً لهجوم «كروكوس» بتمدد النشاط الإرهابي في داغستان، وأن متشددين في الأخيرة ساعدوا عناصر المجموعة في التنقل وزودوهم بالسلاح.