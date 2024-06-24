living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإنتربول يعلن توقيف 219 شخصا في 39 دولة بتهمة الاتجار بالبشر

24
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الإنتربول أن 219 شخصا أوقفوا في إطار عملية واسعة النطاق ضد الاتجار بالبشر نُفّذت بشكل مشترك في 39 دولة. 
     
وأفادت منظمة الشرطة الدولية ومقرها في ليون (جنوب شرق فرنسا) في بيان، بأنه خلال العملية التي سُميت "غلوبال تشاين" وأفضت إلى التوقيفات تم العثور على 1374 شخصا يعتقد أنهم ضحايا، وبينهم 153 طفلا.
     
ونفّذت العملية في الفترة من 3 إلى 9 حزيران، بقيادة النمسا وبتنسيق من رومانيا واليوروبول وفرونتكس والإنتربول. 
     
وسمحت العملية للسلطات المجرية خصوصا بالقبض على زوجين يشتبه في "استغلالهما ستة من أطفالهما جنسيا وإجبارهم على التسول في الشوارع".
     
وفي لاوس، ألقت السلطات الفيتنامية القبض على مشتبه به استدرج 14 فيتناميًا بوعود بوظائف ذات رواتب عالية قبل إجبارهم على إنشاء حسابات احتيالية عبر الإنترنت للاحتيال المالي. وصادر المشتبه به وثائق الضحايا وأجبرهم على العمل لمدة تتراوح بين 12 و14 ساعة يومياً. 
     
وأكد الإنتربول فتح 276 تحقيقًا جديدًا بعد هذه العملية وتحديد 362 مشتبهًا بهم. 
     
ونقل البيان عن لارس جيرديس، نائب المدير التنفيذي للعمليات في فرونتكس، قوله إنه "من الصعب جدا اكتشاف هذه الجرائم بسبب غياب الشهادات في غالبية الأحيان، ما يؤدي إلى عدم الإبلاغ عن عدد كبير من الحالات". وأضاف: "لهذا السبب تعاوننا الدولي مهم جدا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   