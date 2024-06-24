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مصر.. انقطاع مفاجئ للكهرباء يثير جدلا والحكومة تصدر بيانا

24
JUNE
2024
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تداول عدد من المواطنين في مصر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى من انقطاع الكهرباء لساعات إضافية بعد عودتها من انقطاع دام 3 ساعات خلال فترة النهار.

واشتكى المواطنون في تعليقاتهم من عدم الإعلان المسبق عن مواعيد انقطاع الكهرباء الطارئة  بالشكل الذي تعرضت له جميع المحافظات اليوم، حيث تغيرت مواعيد الانقطاع إلى 3 ساعات بدلا من ساعتين، وبعد الإعلان رسميا عن زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط لـ 3 ساعات، فوجئوا بالانقطاع مجددا مساء اليوم بعد انتهاء الساعات المقررة.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي اليوم في حالة من الغضب بين المواطنين إذ عبروا عن ذلك عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك، حيث تسبب هذا الانقطاع المفاجئ في ضرر لعدد منهم خاصة من يستقلون المصاعد وطلاب الثانوية العامة والأزهرية الذين يتزامن الانقطاع مع أيام امتحاناتهم.

وأصدرت وزارتا الكهرباء والبترول بيانًا قالت فيه، إنه نظرًا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، ونتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط، لساعة إضافية.

وأضاف البيان، أن ذلك يأتي من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

المصدر: القاهرة 24

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