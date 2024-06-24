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هجوم إلكتروني يضرب كبرى مستشفيات لندن.. ونشر بيانات حساسة

24
JUNE
2024
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كشفت خدمة الصحة العامة في بريطانيا (إن إتش إس) الجمعة أن بيانات طبية حساسة لمرضى بريطانيين نُشرت بعد هجوم إلكتروني استهدف أحد مقدمي الخدمات في أوائل الشهر الحالي ولا يزال يعطّل تشغيل مستشفيات كبرى في لندن.
 
فقد أعلنت الخدمة أن "هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا تبلغت بأن مجموعة مجرمي الإنترنت نشرت بيانات مساء (الخميس) تدّعي أنها تخص المورّد +سينوفيس+ Synnovis وتمت سرقتها خلال هذا الهجوم".
 
مجموعة روسية
بدورها ذكرت شبكة "بي بي سي" أن مجموعة "كيلين" الروسية الضالعة في جرائم إلكترونية تقف وراء هذا الهجوم.
 
ولفتت "بي بي سي" إلى أن المجموعة نشرت ما يقرب من 400 غيغابايت من البيانات – بما يشمل أسماء المرضى وتواريخ الميلاد وأرقام التسجيل في هيئة "ان اتش اس" وتفاصيل اختبارات الدم – ليلة الخميس على موقع خاص بها على شبكة الويب المظلم وعبر قناتها على "تلغرام".
 
 
كما أوضحت "ان اتش اس": "نتفهم أن هذا قد يثير مخاوف، ونواصل العمل مع +سينوفيس+ والمركز الوطني للأمن السيبراني والشركاء الآخرين للإبلاغ عن محتويات الملفات المنشورة في أسرع وقت ممكن" والتحقق من أنها بالفعل بيانات من "سينوفيس".
 
تأثر خدمات كثيرة
يذكر أنه كان للهجوم الإلكتروني الكبير الذي نُفّذ في الثالث من حزيران/يونيو ضد شركة فحص الدم هذه "تأثير كبير" على خدمات كثيرة، بينها عمليات نقل دم.
 
كذلك تأثّرت العمليات في مستشفيات وسط لندن، بينها "كينغز كوليدج" و"غايز" و"سانت توماس"، حيث ألغيت آلاف المواعيد والعمليات خلال الأسبوعين الماضيين.
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