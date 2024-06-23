عمليات التجارة البحرية البريطانية: أفراد طاقم سفينة في اليمن اضطروا لتركها بعد تسرب المياه إليها

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربانا وأفراد طاقم سفينة على بعد 96 ميلًا بحريًا جنوب شرقي نشطون في اليمن اضطروا لتركها بعد تسرب المياه إليها بدرجة تعذر احتواؤها.



ولفتت إلى أنّ سفينة مساعدة انتشلت الطاقم بينما لا تزال السفينة المهجورة طافية.



وكانت الهيئة قد ذكرت في وقت سابق أنها تلقت تقريرا عن نداء استغاثة من السفينة وأنها تحقق في الحادث.



وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات ملاحية منذ نوفمبر تشرين الثاني قائلة إنها تتضامن مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.