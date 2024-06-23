ارتفاع مبيعات مولدات الكهرباء في إسرائيل

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "ارتفاع كبير بمبيعات مولدات الكهرباء بإسرائيل إثر مخاوف من حرب يعطل فيها حزب الله إمدادات الكهرباء".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية عن وزير الطاقة الإسرائيلي ايلي كوهين، تأكيده أن "منشآت الطاقة مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله ونعمل على حمايتها".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أدت فيه زيادة الهجمات عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى زيادة المخاوف بشأن احتمال اندلاع حرب أخرى وصراع شامل في الشرق الأوسط، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.