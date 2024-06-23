طفل يقتحم مباراة البرتغال وتركيا.. ورد فعل رائع من رونالدو

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قتحم أحد الأطفال ملعب “سيغنال ايدونا بارك – SIGNAL IDUNA PARK” بمدينة دورتموند، أثناء مباراة منتخبي البرتغال وتركيا مساء امس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس أوروبا 2024.

ونجح الطفل في الوصول إلى النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي احتضنه وحقق حلمه بالتقاط صورة سلفي معه، قبل أن يهرب الطفل من رجال الأمن ويخرج من ملعب “سيغنال ايدونا بارك”.



وحقق منتخب البرتغال فوزا ساحقا على نظيره التركي بثلاثة أهداف من دون رد، مساء السبت، على ملعب “SIGNAL IDUNA PARK”، ليحجز مقعدا له في نهائيات النسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القم 2024، ليصبح ثالث المتأهلين بعد منتخبي ألمانيا وإسبانيا.