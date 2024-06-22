مدرب البرتغال يدافع عن رونالدو بوجه الانتقادات

A + A -

دافع المدرب الإسباني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم روبرتو مارتينيز الجمعة عن النجم كريستيانو رونالدو مصراً على أنه يستحق ارتداء قميص بلاده في نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا حيث يستعد "أيقونة" الكرة المستديرة لمواجهة تركيا في مباراة يحتمل أن تكون حاسمة للتأهل ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ويخوض رونالدو الهداف التاريخي برصيد 130 هدفاً في 208 مباريات دولية قياسية، في سن الـ39 عاماً نهائيات المسابقة القارية للمرة السادسة في مسيرته.

وكان "سي آر 7" قد انتقل إلى النصر في المملكة العربية السعودية العام الماضي، لكنه لا يزال لاعباً أساسياً وقائداً لمنتخب بلاده على الرغم من أنه لم يعد المهاجم الذي كان عليه، في حين أكد مارتينيز أنه سيلعب أمام تركيا في دورتموند السبت.

قال المدرب الإسباني البالغ 50 عاماً أمام الصحافيين "أعتقد أن المهم هو فهم ما يجلبه اللاعب. بالنسبة لنا، كريستيانو يجلب الخبرة والمعرفة، ويجلب فرص تسجيل الأهداف، والتحرك داخل منطقة الجزاء وخلق المساحات".

وشارك رونالدو في المباراة الافتتاحية التي انتهت بفوز البرتغال على تشيكيا 2-1 في لايبزيغ، لكنه فشل في زيارة الشباك في حين سجل البديل فرانسيسكو كونسيساو الهدف الحاسم المتأخر.

وأضاف مارتينيز "إذا كنت تريد تحليل الإحصائيات بشأن الجانب البدني، فعليك أن تنظر إلى ما فعله في الأشهر الـ12 الماضية"، حيث سجل رونالدو 44 هدفاً في 45 مباراة للنصر خلال الموسم المنصرم، كما سجل سبعة أهداف في سبع مباريات مع البرتغال بين بداية الموسم وبداية كأس أوروبا".

وأردف قائلا "كريستيانو موجود في منتخب البرتغال لأنه يستحق ذلك، وجميع الإحصائيات البدنية تشير إلى أنه يستطيع اللعب كل أربعة أيام".

وتتأخر البرتغال بفارق الأهداف عن تركيا الفائزة على جورجيا 3-1، حيث يتساويان برصيد ثلاث نقاط في صدارة المجموعة السادسة، وتملك فرصة بلوغ ثمن النهائي من المركز الأول إذا فازت على ملعب فيستفالنستاديون ولم تتغلب جورجيا على تشيكيا في هامبورغ.