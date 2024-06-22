living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدرب البرتغال يدافع عن رونالدو بوجه الانتقادات

22
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دافع المدرب الإسباني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم روبرتو مارتينيز الجمعة عن النجم كريستيانو رونالدو مصراً على أنه يستحق ارتداء قميص بلاده في نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا حيث يستعد "أيقونة" الكرة المستديرة لمواجهة تركيا في مباراة يحتمل أن تكون حاسمة للتأهل ضمن منافسات المجموعة السادسة.
 
ويخوض رونالدو الهداف التاريخي برصيد 130 هدفاً في 208 مباريات دولية قياسية، في سن الـ39 عاماً نهائيات المسابقة القارية للمرة السادسة في مسيرته.
 
وكان "سي آر 7" قد انتقل إلى النصر في المملكة العربية السعودية العام الماضي، لكنه لا يزال لاعباً أساسياً وقائداً لمنتخب بلاده على الرغم من أنه لم يعد المهاجم الذي كان عليه، في حين أكد مارتينيز أنه سيلعب أمام تركيا في دورتموند السبت.
 
قال المدرب الإسباني البالغ 50 عاماً أمام الصحافيين "أعتقد أن المهم هو فهم ما يجلبه اللاعب. بالنسبة لنا، كريستيانو يجلب الخبرة والمعرفة، ويجلب فرص تسجيل الأهداف، والتحرك داخل منطقة الجزاء وخلق المساحات".
 
وشارك رونالدو في المباراة الافتتاحية التي انتهت بفوز البرتغال على تشيكيا 2-1 في لايبزيغ، لكنه فشل في زيارة الشباك في حين سجل البديل فرانسيسكو كونسيساو الهدف الحاسم المتأخر.
 
وأضاف مارتينيز "إذا كنت تريد تحليل الإحصائيات بشأن الجانب البدني، فعليك أن تنظر إلى ما فعله في الأشهر الـ12 الماضية"، حيث سجل رونالدو 44 هدفاً في 45 مباراة للنصر خلال الموسم المنصرم، كما سجل سبعة أهداف في سبع مباريات مع البرتغال بين بداية الموسم وبداية كأس أوروبا".
 
وأردف قائلا "كريستيانو موجود في منتخب البرتغال لأنه يستحق ذلك، وجميع الإحصائيات البدنية تشير إلى أنه يستطيع اللعب كل أربعة أيام".
 
وتتأخر البرتغال بفارق الأهداف عن تركيا الفائزة على جورجيا 3-1، حيث يتساويان برصيد ثلاث نقاط في صدارة المجموعة السادسة، وتملك فرصة بلوغ ثمن النهائي من المركز الأول إذا فازت على ملعب فيستفالنستاديون ولم تتغلب جورجيا على تشيكيا في هامبورغ.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   