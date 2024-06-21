احذر من ترك هذه الأغراض داخل السيارة في الصيف

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ارتفاع حرارة الجو وأشعة الشمس العمودية على السيارة، هي الشيء الوحيد الذى يهدد ملاك السيارات في فصل الصيف.

يلجأ كثير من الأشخاص لترك عدد من الأشياء بداخل السيارات، بهدف سرعة وسهولة الوصول إليها عند الحاجة، غير أن بعض هذا الأشياء قد تشكل خطورة على حياة الشخص أو الآخرين بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس خلال فصل الصيف.

وتُحذر الكثير من الجهات ذات الصلة بالسلامة، من ترك أشياء مُحدّدة بداخل السيارة خلال فترة النهار، وتُشدد على إبعادها من السيارة لأن بعضها له قابلية على الانفجار أو الاشتعال، كولاعات السجائر، والعطور.

وفي هذا الشأن يقول صانع المحتوى المتخصص بالسيارات أحمد سالم، في حديث له لبرنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية":

من الضروري تجنب المخاطر المحتملة الناتجة عن ترك الهواتف المحمولة داخل درج السيارة، وذلك نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال هذه الفترة والذي قد يؤدي إلى ذوبان البطارية.

لا تتسبب العطور والمواد المماثلة في حدوث انفجارات كبيرة، حتى ولاعات السجائر، عند تعرضها للانفجار، لا تنتج إلا تأثيرات محدودة ولا تسبب انفجارات قوية.

تكمن المشكلة في أنه عند وقوع شعلة ناتجة عن ترك أحد هذه الأشياء دون رقابة، لا يوجد شخص قريب للتدخل الفوري وإنهاء الموقف بسرعة.

من الضروري قبل مغادرة السيارة التأكد ما إذا كانت هناك أي مواد أو أشياء قد تشكل خطرًا وتتسبب في الاشتعال وتلف السيارة.

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، قد تحدث بعض الأمور غير المتوقعة في السيارة كأن يحدث ماس كهربائي يؤدي إلى اشتعال أو أن تخرج دخان من السيارة.. في حالة حدوث ذلك أثناء القيادة، سواء كان الدخان خارجا من السيارة نفسها أو من لوحة العدادات، يتعين ركن السيارة مباشرة إلى جانب الطريق.

في حالة نشوب ماس كهربائي في البطارية، من الضروري فصل كابل البطارية، لذلك، ينبغي أن يكون لدى كل سائق سيارة المعرفة الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف كجزء من الاستعداد لحالات الطوارئ.

يُرجى الامتناع عن ترك العطور و البطاريات الاحتياطية (الباور بانك) داخل المركبة، نظرًا لما تشكله من مخاطر كبيرة.

يُوصى بعدم ترك أي منتجات مضغوطة، مثل بخاخات ومزيلات العرق، داخل السيارات.

يُنصح بتجنب ترك زجاجات المياه؛ لأنها قد تعكس أشعة الشمس مما يمكن أن يسبب نشوب حريق محتمل عند انعكاسها على بلاستيك موجود بالسيارة.

يُنصح عمومًا بفتح نوافذ السيارة لبضع دقائق عند تشغيل مكيف الهواء لأول مرة، خاصة في الأيام الحارة.. تضمن هذه الممارسة التهوية المناسبة.

لضمان مستوى أعلى من السلامة، يُنصح بترك مستند يحتوي على معلومات تتضمن مكان تواجد صاحب السيارة أو طريقة الاتصال به في حالات الطوارئ.