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العثور على جثث خمسة مهاجرين على متن قارب قبالة جزر الكناري

20
JUNE
2024
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عُثر على جثث خمسة مهاجرين على متن قارب مزدحم تمّ رصده وهو ينجرف جنوب جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي، حسبما أفادت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية الخميس.

وقالت الخدمة في بيان إنّه تمّ تنبيه رجال الإنقاذ بعد ظهر الأربعاء إلى أنّ المركب ينجرف على بعد 800 كيلومتر جنوب جزيرة تينيريفي، حيث أَنقذ قارب أُرسل إلى المنطقة 68 شخصاً وعُثر على خمس جثث على متن قارب المهاجرين.

وأضاف البيان أنّ المسعفين انتشلوا ثلاث جثث من قارب المهاجرين، لكنهم اضطرّوا إلى تركه وعليه الجثتان الأخريان "بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة".

وتعدّ إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا. وتقوم الغالبية العظمى منهم برحلة محفوفة بالمخاطر لمحاولة الوصول إلى جزر الكناري التي تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا.

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