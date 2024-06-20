ملياردير شهير حوّل موظفي شركته إلى مليونيرات

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عندما يبيع مارك كوبان شركة ما، فإنه دائماً ما يخصص بعض العائدات جانباً لغرض واحد محدد: تقسيمها بين موظفي الشركة.

وكتب كوبان قبل أسبوعين في تغريدة على موقع X: "في كل شركة قمت ببيعها، قمت بدفع مكافآت لكل موظف كان هناك لأكثر من عام". كلما كانت عملية الاستحواذ أكبر، كان الدفع أكبر. وقال كوبان: "330 من موظفي "Broadcast.com" أصبحوا مليونيرات عندما بيعت خدمة البث الصوتي لشركة ياهو مقابل 5.7 مليار دولار في عام 1999".

بدأ كوبان هذه الممارسة بعد أن باع شركته الأولى، وهي شركة برمجيات تدعى "MicroSolutions"، مقابل 6 ملايين دولار لشركة CompuServe في عام 1990. وقد جنّب 20% من إجمالي سعر البيع ودفعها إلى 80 موظفاً – بما يعادل 15000 دولار في المتوسط لكل موظف، إذا تم توزيعها بالتساوي، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وكتب أنه فعل شيئاً مماثلاً عند بيع حصص الأغلبية التي يملكها في "HDNet"، المعروفة الآن باسم "AXS TV"، في عام 2019 وفي دالاس مافريكس من الدوري الأميركي للمحترفين العام الماضي. وأضاف: "وشركة HDNet هي الوحيدة التي قامت بتسريح العمال مباشرة بعد البيع".

كان تأسيس كوبان لشركة MicroSolutions وبيعها بمثابة أول نجاح كبير له في مجال الأعمال وانتصار على النكسة: فقد كاد أن يُفلس بعد أن سرقت سكرتيرته ما يقرب من 82 ألف دولار من الشركة.

"ظن الناس أنني أحمق"

قال كوبان لبودكاست "Pardon My Take" الذي تبثه قناة "Barstool Sports" في عام 2020: "لقد كان أمراً سخيفاً". كما قدم أيضاً جانباً مشرقاً، وأضاف: "لقد جعلنا نجمع شملنا معاً".

انتعشت الأعمال مرة أخرى، وباع كوبان شركة MicroSolutions بعد 5 سنوات، مما جعله مليونيراً. قال: "عليك أن تسرع أكثر عندما تعتقد أن الأمر أحلك".

في عام 1995، استثمر كوبان في شركة AudioNet وتولى السيطرة التشغيلية عليها، وهي منصة البث التي أصبحت فيما بعد "Broadcast.com". وقد قوبلت فكرة العمل بالتشكيك في وقت كان فيه الإنترنت لا يزال ناشئاً، حسبما قال لبرنامج "صنداي مورنينغ" على شبكة سي بي إس العام الماضي.

"لم يكن هناك أحد يفعل ذلك. قال كوبان: لا أحد. "ظن الناس أنني أحمق".

صفقة "ياهو"

عند بيع "Broadcast.com"، حصل كوبان على جزء كبير من أسهم Yahoo، والتي كانت تعتبر ذات قيمة عالية في ذلك الوقت. ولكن بدلاً من التمسك بها، قام ببيعها بسرعة. وقال لمجلة GQ في عام 2022، إنه كان سعيداً بالمال الذي كسبه، وكان يشك في أن سوق الأوراق المالية مبالغ فيه.

وبعد أشهر، انفجرت فقاعة الدوت كوم وانخفض سعر سهم ياهو. وقال كوبان: "لقد علمني درساً قاسياً: عندما تطارد الدولارات، فإن الأمر لا ينجح أبداً".

في العام الماضي، باع كوبان حصة أغلبية في مافريكس لعائلتي أديلسون ودومونت، اللتين تديران شركة لاس فيغاس ساندز، في صفقة قيل إنها تقدر قيمة الامتياز بحوالي 3.5 مليار دولار. وذكرت وكالة أسوشيتد برس في ذلك الوقت أنه احتفظ بحصة ملكية تبلغ 27% وسيطرة على عمليات كرة السلة.

ثروة مارك كوبان 5.4 مليار دولار

أنهت الصفقة وضع كوبان منذ فترة طويلة كمالك أغلبية في الدوري الأميركي للمحترفين. في عام 2000، اشترى الملياردير الجديد حصته الأولية في الفريق مقابل 285 مليون دولار، دون التفاوض أو محاولة خفض السعر حتى ولو بنس واحد.

وقال كوبان لبودكاست "The Draymond Green Show" في حلقة أبريل: "كان الأمر كله يتعلق بالمرح". "كان ذلك بمثابة حلم.. لم أتفاوض حتى، كنت أقول فقط: نعم، أياً كان".

وتبلغ القيمة الصافية الحالية لثروة كوبان 5.4 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.