الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة لتايوان مقابل 360 مليون دولار

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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع صفقة أسلحة لتايوان تصل قيمتها لنحو 360 مليون دولار، وفقا لما أعلنته وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع "البنتاغون".

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، فإن الولايات المتحدة ملزمة بموجب القانون بتزويد تايوان، بوسائل الدفاع عن نفسها على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، مؤكدة أن تلك الخطوة سوف تثير غضب بكين، خاصة وأن الأخيرة كثفت من ضغوطها العسكرية على تايوان بما في ذلك إجراء مناورات حربية حول الجزيرة الشهر الماضي بعد تنصيب لاي تشينغ تي رئيسا.

وكشف البنتاغون، بأن الصفقة ستساعد في تحسين أمن المنطقة وتساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة، مشيرا إلى أن الصفقة تضم ذخائر مضادة للأفراد والمضادة للدروع Switchblade 300 والمعدات ذات الصلة، وطائرات بدون طيار ALTIUS 600M-V، وصواريخ موجهة.

من جانبها، أعربت وزارة الدفاع التايوانية عن شكرها، للجهود الأمريكية الرامية إلى زيادة مبيعات الأسلحة إلى الجزيرة، خاصة بعدما اشتكت تايوان مرارا وتكرارا من تأخر التسليم.