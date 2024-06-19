تشاد.. فيديو لحريق ضخم في مستودع ذخيرة تابع للجيش

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قال وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن غلام الله إن حريقا اندلع في مستودع ذخيرة تابع للجيش في العاصمة نجامينا أدى إلى سلسلة من الانفجارات مساء الثلاثاء.

وقال شهود إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب عدد آخر.

ونقلت "رويترز" عن أحد سكان حي قريب من المستودع إنه رأى ثلاثة مصابين في الشارع، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى على دراجات نارية.

ونشرت وسائل إعلام صورا لقذائف مدفعية فارغة سقطت على منازل.

وذكر ساكن آخر أن جاره، وهو صاحب متجر، لقي مصرعه بعد أن أصابته قذيفة.

وحسبما ذكر مواطن لـ"رويترز": "الانفجارات القوية أيقظتنا... كان منزلنا يهتز وكأن أحدا يطلق النار علينا. ثم رأينا حريقا كبيرا في معسكر الجيش ودخانا وأشياء تنفجر في الهواء... كنا نرى نيران المدفعية فوقنا".

ورأى شاهد من رويترز ألسنة لهب وسمع دوي انفجارات لمدة ساعة تقريبا وقال إن الدخان ينتشر في أنحاء المدينة.

واندلع الحريق على بعد بضعة كيلومترات فقط من المطار الدولي الرئيسي في تشاد، والذي قالت السلطات إنه لم يتأثر.