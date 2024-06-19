living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تشاد.. فيديو لحريق ضخم في مستودع ذخيرة تابع للجيش

19
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن غلام الله إن حريقا اندلع في مستودع ذخيرة تابع للجيش في العاصمة نجامينا أدى إلى سلسلة من الانفجارات مساء الثلاثاء.
 
وقال شهود إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب عدد آخر.
 
ونقلت "رويترز" عن أحد سكان حي قريب من المستودع إنه رأى ثلاثة مصابين في الشارع، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى على دراجات نارية.
 
ونشرت وسائل إعلام صورا لقذائف مدفعية فارغة سقطت على منازل.
 
وذكر ساكن آخر أن جاره، وهو صاحب متجر، لقي مصرعه بعد أن أصابته قذيفة.
 
وحسبما ذكر مواطن لـ"رويترز": "الانفجارات القوية أيقظتنا... كان منزلنا يهتز وكأن أحدا يطلق النار علينا. ثم رأينا حريقا كبيرا في معسكر الجيش ودخانا وأشياء تنفجر في الهواء... كنا نرى نيران المدفعية فوقنا".
 
ورأى شاهد من رويترز ألسنة لهب وسمع دوي انفجارات لمدة ساعة تقريبا وقال إن الدخان ينتشر في أنحاء المدينة.
 
واندلع الحريق على بعد بضعة كيلومترات فقط من المطار الدولي الرئيسي في تشاد، والذي قالت السلطات إنه لم يتأثر.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   