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السفن الحربية الأميركية.. أين تنتشر حول العالم؟

19
JUNE
2024
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نشر المعهد البحري الأميركي تقريرا حول توزيع السفن الحربية الأميركية المنتشرة في مختلف المناطق حول العالم، وذلك حتى 17 يونيو 2024.

وقال المعهد إن الأمر يتعلق بالمواقع التقريبية لمجموعات حاملات الطائرات والمجموعات البرمائية الجاهزة التابعة للبحرية الأميركية، والمنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن إجمالي عدد السفن الحربية المنتشرة يبلغ 113.

أين تنتشر حول العالم؟

اليابان:
وصلت سفينة "USS America (LHA-6)" إلى ساسيبو يوم الخميس، وفقا لمراقبي السفن.

بحر الفلبين:
USS Ronald Reagan (CVN-76) وUSS Theodore Roosevelt (CVN-71) تعملان في بحر الفلبين كجزء من تمرين "الدرع الشجاع". وانضمت لهما أيضا USS Blue Ridge (LCC-19).

البحر الأبيض المتوسط:
أرسلت الولايات المتحدة عدة سفن إلى البحر الأبيض المتوسط، منها: MV Roy P. Benavidez - USNS 1st Lt. Baldomero Lopez (T-AK-3010) - USNS GySgt. Fred. W. Stockham (T-AK-3008) - USAV General Frank S. Benson (LSV-1) - USAV Monterrey (LCU-2030).

البحر الأحمر:
تعمل حاملة الطائرات USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) ومدمرة الصواريخ الموجهة من طراز Arleigh Burke USS Gravely (DDG-107) في البحر الأحمر.

وتواصل السفن الأميركية القيام بدوريات في البحر الأحمر كجزء من عملية "حارس الازدهار"، وهي جهد متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن التي تتحرك عبر المنطقة.

خليج عدن:
توجد USS Philippine Sea (CG-58) في خليج عدن.

غرب المحيط الأطلسي:
تم الإبلاغ عن حاملة الطائرات USS Harry S. Truman (CVN-75) أنها في طريقها يوم الإثنين إلى غرب المحيط الأطلسي.

شرق المحيط الهادئ:
في شرق المحيط الهادئ، تعمل USS George Washington (CVN-73) مع البحرية التشيلية.

بحر البلطيق:
تتواجد USS Mount Whitney (LCC-20) في ميناء بالدنمارك.

وتشمل السفن الأميركية الأخرى التي من المقرر أن تحط الرحال هناك USS New York (LPD-21) وUSS Wasp (LHD-1).

 

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