living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو في الأرجنتين للعام 2024

17
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خفض صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين توقعاته للنمو في الأرجنتين في العام 2024، لكنه توقع تباطؤ التضخم بشكل أسرع مما كان منتظرا، في خضم الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التي ينفّذها الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الأرجنتين هذا العام بنسبة 3,5%، وفق التوقعات الاقتصادية المحدثة لصندوق النقد الدولي، أي بمقدار 0,75 نقطة مئوية أكثر من التوقعات السابقة. وأشار الصندوق إلى "انكماش أعمق" متوقع في الإنتاج غير الزراعي.

من ناحية أخرى، من المنتظر أن يتباطأ التضخم أكثر بكثير من المتوقع هذا العام: ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط المعدل السنوي 232,8%، أي أقل من 20 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن توقعات تباطؤ التضخم "مدعومة بالتحسينات في إطار السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف وانتعاش الطلب على البيزو".

وتعهد الرئيس الليبرالي المتطرف خافيير ميلي بوقف التدهور الاقتصادي في الأرجنتين وخفض العجز في الميزانية إلى الصفر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   