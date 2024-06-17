صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو في الأرجنتين للعام 2024

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خفض صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين توقعاته للنمو في الأرجنتين في العام 2024، لكنه توقع تباطؤ التضخم بشكل أسرع مما كان منتظرا، في خضم الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التي ينفّذها الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الأرجنتين هذا العام بنسبة 3,5%، وفق التوقعات الاقتصادية المحدثة لصندوق النقد الدولي، أي بمقدار 0,75 نقطة مئوية أكثر من التوقعات السابقة. وأشار الصندوق إلى "انكماش أعمق" متوقع في الإنتاج غير الزراعي.

من ناحية أخرى، من المنتظر أن يتباطأ التضخم أكثر بكثير من المتوقع هذا العام: ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط المعدل السنوي 232,8%، أي أقل من 20 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن توقعات تباطؤ التضخم "مدعومة بالتحسينات في إطار السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف وانتعاش الطلب على البيزو".

وتعهد الرئيس الليبرالي المتطرف خافيير ميلي بوقف التدهور الاقتصادي في الأرجنتين وخفض العجز في الميزانية إلى الصفر.