living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالارقام... وزارة الدفاع الروسية تعلن عن خسائر كبيرة جدا للجيش الاوكراني في ال24 ساعة الاخيرة!

17
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ الجيش الأوكراني خسر نحو 1775 جنديًّا خلال آخر 24 ساعة، موضحةً أنّ "وحدات من مجموعة قوّات "الشّمال" حسّنت وضعها على طول خطّ المواجهة في خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 300 جندي".

وأشارت في تقريرها اليومي، إلى أنّ "وحدات من مجموعة قوّات "الغرب" سيطرت على مواقع أكثر ملاءمة، وضربت تشكيلات أوكرانيّة في خاركوف ولوغانسك، ووصلت خسائر العدو هناك إلى نحو 405 عسكريّين. كما حسّنت وحدات من مجموعة قوّات "الجنوب" وضعها على طول خطّ المواجهة في دونيتسك، وخسر العدو نحو 535 عسكريًّا، كما تمّ تدمير مستودعَي ذخيرة له".

وذكرت الوزارة أنّ "وحدات من مجموعة قوّات "الوسط" حسّنت وضعها التّكتيكي في دونيتسك، كما صدّت 4 هجمات مضادّة، بينما بلغت خسائر العدو نحو 335 عسكريًّا"، مبيّنةً أنّ "وحدات من مجموعة قوّات "الشّرق" سيطرت على مواقع أكثر ملاءمة، واستهدفت قوّات ومعدّات عسكريّة معادية في دونيتسك وزابوروجيه، كما صدّت هجومين مضادّين، فيما خسر الجانب الأوكراني نحو 150 جنديًّا؛ وتمّ تدمير مستودَعي ذخيرة ميدانيَّين له".

وأفادت بأنّ "وحدات من مجموعة قوّات "دنيبر" أصابت تشكيلات معادية في زابوروجيه، وبلغت خسائر القوّات الأوكرانية نحو 50 عسكريًا. وتمّ كذلك ضرب تجمّعات للقوّات والمعدّات العسكريّة الأوكرانيّة في 110 مناطق، وإسقاط 12 طائرة أوكرانيّة بدون طيّار خلال 24 ساعة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   