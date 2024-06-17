وأوضح لازاريني أنه لم يتغير شيء من الناحية العملياتية بعد مع استمرار الأعمال القتالية في رفح وجنوب القطاع.

وحول التطورات في الضفة الغربية المحتلة، قال مفوض عام الأونروا: "هناك نوع من الحرب الصامتة تجري في الضفة الغربية وكان من الممكن أن ينصب التركيز عليها بقدر أكبر لولا حرب غزة".

وبشأن تمويل الأونروا، قال لازاريني إن لدى الوكالة تمويل حتى يوليو و"الأمر غير معروف بعد ذلك ويجري التمويل من شهر إلى شهر"

وحول تمويل الأونروا، زادت تبرعات النرويج للأونروا بواقع 100 مليون كرونة نرويجية بالإضافة إلى 275 مليون كرونة حاليا.

وحذر وزير خارجية النرويج من أن "هناك احتمالا حقيقيا لانهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية".