"سبب غريب" يدفع ترامب لعدم التقاط صور بجوار ابنه

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اعترف المرشح للانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب بسبب عدم رغبته في التقاط صور مع ابنه بارون ترامب.

وبحسب ما نشر موقع يو إنترتينمينت، فإن بارون ترامب وهو نجل الرئيس الأميركي السابق ترامب والسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب طويل للغاية.

يبلغ طول دونالد ترامب يبلغ طوله 6 أقدام و1 بوصة (185 سم تقريبا)، في حين أن ابنه بارون يبلغ طوله 6 أقدام و9 بوصات (قرابة 2 متر و1 سم)، ولذا زادت الاخبار التي تتحدث عن غيرة دونالد من طول ابنه الشاهق.

وفي مقابلة مع نجم وسائل التواصل الاجتماعي لوغان بول في 13 يونيو والتي تذاع على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، أكد ترامب هذين الأمرين حيث تحدث عن ابنه قائلاً: "إنه فتى كبير. ستة أقدام وتسع بوصات. لم أستطع جعله يلعب كرة السلة. ألعب كرة القدم، إنه رياضي جيد. أقول بارون، لا أريد التقاط صورة بجانبك".

لا يحب دونالد الوقوف بجانب طفله لأنه لا يحب أن يتم تصويره ويبدو أقصر منه، وهي شائعة متداولة لمدة نصف عقد من الزمان لكن ترامب أكدها بنفسه.

بدأت هذه الشائعات لأول مرة في عام 2019 أثناء الترويج لكتابه الصادر عام 2019 بعنوان "الحصار: ترامب تحت النار"، تحدث مايكل وولف مؤلف الكتاب عن هذا العداء في مقابلة مع مقدم البرامج لورانس أودونيل عندما كان بارون يبلغ من العمر 12 عاما.

بدأ أودونيل بالقول: "أنت أيضًا تذكر التفاصيل الغريبة بشكل لا يصدق والتي تفيد بأن دونالد ترامب يغار من طول ابنه لأنه في سن 12 عامًا يبدو أنه يكبر".

رد وولف على ذلك قائلاً، "إنه يغار من طول الجميع. لا يسمح لنفسه أبدًا بالظهور في صورة مع شخص أطول منه. الطول ملك له - هذه إحدى تقنياته. إنه يستخدم طوله - وتذكر أن دونالد ترامب رجل ضخم جدًا".

ولدى ترامب 5 أبناء ثلاثة من زوجته الأولى الراحلة إيفانا ترامب وهم دونالد جونيور، المولود في ديسمبر 1977، وإيفانكا، المولودة في أكتوبر 1981، وإريك، في يناير 1984.

كما ولدت زوجة ترامب الثانية مارلا مابلز ابنة اسمها تيفاني في أكتوبر 1993، ثم أنجب طفله الخامس بارون، المولود في مارس 2006، من زوجته الحالية ميلانيا ترامب.