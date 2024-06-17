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كاليفورنيا.. الحرائق تلتهم 12 ألف فدان وتشرد المئات

17
JUNE
2024
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قالت السلطات إن حريق غابات شمال غربي لوس انجليس، يوم الأحد، أجبرها على إجلاء أكثر من ألف شخص من منطقة ترفيهية مكشوفة، وأتى على أكثر من 12 ألف فدان.

ويكافح نحو 400 رجل إطفاء مزودين بسبعين شاحنة إطفاء وجرافتين الحريق الذي لم يتم احتواؤه سوى بنسبة 2 بالمئة وفقا لإدارة الإطفاء في كاليفورنيا. ويحتدم الحريق جنوبي جورمان في كاليفورنيا على بعد نحو 96.5 كيلومتر شمال غرب لوس انجليس.

وقالت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا إن الحريق الذي بدأ بعد ظهر يوم السبت، يتحرك إلى الجنوب الشرقي باتجاه بحيرة بيراميد. وتم إجلاء نحو 1200 شخص من منطقة هانغري فالي الترفيهية التي تضم مسارات للدراجات النارية والمركبات على الطرق الوعرة، منذ اندلاع الحريق. وتم تدمير بنايتين حتى الآن.

ونقلت رويترز عن إدارة الإطفاء إن الجهود المبذولة لاحتواء حرائق الغابات تعرقلها درجات الحرارة المرتفعة وانخفاض الرطوبة والرياح القوية، ومن المتوقع أن تستمر حتى الساعات المقبلة.

وتعمل طائرات رش المياه على وقف اتساع رقعة الحريق، بينما يتخذ رجال الإطفاء جميع الإجراءات اللازمة في محاولة للسيطرة على الحريق بشكل أكبر.

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