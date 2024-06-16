11 دولة ترفض التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر سويسرا حول أوكرانيا!

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رفضت 11 دولة مشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر الذي ينتهي اليوم الأحد.

وحظي البيان الختامي للمؤتمر في بورغنستوك بدعم 80 دولة من أصل 91 دولة شاركت في المنتدى، وتم نشر قائمة الدول التي وافقت على الوثيقة من قبل منظمي الاجتماع.

وشملت قائمة الممتنعين عن التوقيع على البيان: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل والهند وأرمينيا وجنوب إفريقيا ودول أخرى.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه " لدى عدد من الدول شكاوى بشأن صياغة البيان الختامي".

ووفقا للوكالة، لم يشر المستشار النمساوي كارل هامر إلى "الرغبة في عقد مؤتمر آخر"، مؤكدا أنه "من السابق لأوانه الحديث عن مشاركة موسكو".

وعقد في سويسرا مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15 و16 حزيران بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في أكثر من مناسبة استعداده للتفاوض ولكن استنادا للواقع على الأرض ولمطالب روسيا الأمنية وليس بناء على "الرغبات".