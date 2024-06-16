الأمن الروسي حرر الرهائن في مركز الاحتجاز في روستوف وقضى على المحتجِزين

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أعلنت مصلحة السّجون الفيدراليّة الرّوسيّة، أنّ "خلال عمليّة خاصّة لتحرير الرّهائن في مركز الاحتجاز التّابع لدائرة السّجون الفيدراليّة الرّوسيّة في مقاطعة روستوف، تمّ القضاء على المجرمين، وتمّ إطلاق سراح الموظّفين الّذين كانا محتجزين كرهائن دون إصابة".

وكان قد احتجز عدد من المسلّحين، موظّفَين اثنين من مركز احتجاز كرهائن بمقاطعة روستوف. ومن بين هؤلاء المسلّحين مدانين تمّ اعتقالهم نهاية 2023، خطّطوا لتفجير مبنى المحكمة العليا في جمهورية قراتشاي تشركيسيا. وطالب المسلّحون بمغادرة المركز مقابل إطلاق سراح الرّهائن، وسط تهديدهم بالسّلاح الأبيض.