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الخارجية الايرانية ترد على بيان مجموعة السبع بشأن البرنامج النووي

16
JUNE
2024
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن إيران دعت مجموعة السبع، إلى النأي بنفسها عن "سياسات الماضي التدميرية" في إشارة إلى بيان المجموعة الذي ندد بتكثيف إيران لأنشطتها النووية في الآونة الأخيرة. بحسب "سكاي نيوز عربية".

وحذرت مجموعة السبع، الجمعة، إيران من المضي قدما في برنامجها لتخصيب اليورانيوم وقالت إنها على استعداد لفرض إجراءات جديدة إذا نقلت طهران صواريخ باليستية إلى روسيا.

وقال كنعاني إن "أي محاولة لربط الحرب في أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين إيران وروسيا هي خطوة لها أهداف سياسية منحازة فقط" مضيفا أن بعض الدول "تلجأ إلى ادعاءات كاذبة لمواصلة العقوبات" ضد إيران.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، أصدر قرارا في الأسبوع الماضي، يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول المفتشين.
وردت إيران سريعا بتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو وبدأت في تركيب أجهزة أخرى، وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف كنعاني أن طهران ستستمر في "تواصلها البناء وتعاونها الفني" مع الوكالة لكنه وصف قرارها بأنه "متحيز سياسيا".

وتقول الوكالة إن إيران تعمل حاليا على تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء قد تصل إلى 60 بالمئة، لتقترب من نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع الأسلحة.

وذكرت أن طهران لديها ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى التي إن تم تخصيبها بدرجة أعلى يمكن أن تصنع ثلاثة أسلحة نووية، وفقا لمقاييس الوكالة.

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