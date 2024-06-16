living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القيادة المركزية الأمريكية: طاقم السفينة الأوكرانية تخلى عنها بعد هجوم حوثي

16
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

روسيا اليوم: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم الأحد، أن طاقم السفينة الأوكرانية المحترقة (إم في فيربينا) بعد هجوم صاروخي حوثي، قبل أيام قليلة، تخلى عنها وتم نقله لمنطقة آمنة.

 

وقالت "سنتكوم" في بيان: "في 13 يونيو، ضرب الحوثيون سفينة (M/V Verbena)، وهي ناقلة بضائع مملوكة لأوكرانيا وتديرها بولندا وترفع علم بالاو، في هجومين صاروخيين منفصلين، في حوالي الساعة 1:45 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، وأصدر الطاقم نداء استغاثة يشير إلى أنهم سيتركون السفينة".

 

وأضاف البيان "تم تقديم المساعدة وتم نقل البحارة إلى منطقة أمنة، وترك الطاقم السفينة بسبب استمرار الحرائق فيها وعدم القدرة على السيطرة عليها".

 

وقال البيان أنه: "‏كانت الفرقاطة الإيرانية (جماران) على بعد ثمانية أميال بحرية من سفينة (إم في فيربينا) ولم تستجب لنداء الاستغاثة".


وأردف البيان: "‏إن هذا السلوك المتهور والمستمر من قبل الحوثيين، يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر، وستواصل القيادة المركزية الأمريكية العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية".

 

وفي 14 الشهر الجاري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن محاولات تجري لإخماد حرائق اندلعت على متن السفينة الأوكرانية "أم في فيربينا" التي كانت تبحر في البحر الأحمر، بعد استهدافها من قبل الحوثيين.

 

وجاء في بيان القيادة: "أطلق الحوثيون صاروخي كروز مضادين للسفن في خليج عدن، أصاب كلا الصاروخين سفينة "أم في فيربينا"، وأبلغت السفينة عن وقوع أضرار وحرائق على متنها وأصيب بحار مدني بجروح خطيرة خلال هذا الهجوم".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   