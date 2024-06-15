اليونيسيف: ليس من الطبيعي أن يعيش أطفال غزة في رعب مستمر

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قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر، اليوم السبت، إنه ليس من الطبيعي أن يعيش أطفال قطاع غزة في "رعب مستمر بسبب القصف الإسرائيلي".

أضاف إلدر، لوكالة الأناضول، أن "الوضع في غزة يزداد سوءا للأطفال يوما بعد يوم، وسط اشتداد الحر وتكدس العائلات في خيام فوق الرمال".

وحول تداعيات النزوح القسري بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، قال إلدر إن "هناك 3 آلاف طفل كنا نقدم لهم مساعدات غذائية طارئة والآن لا نعلم مكانهم"، موضحا أنه "مع استمرار القيود على إدخال المساعدات، بعد ما يزيد عن 250 يوما من الحرب على غزة، يواجه أهالي غزة صعوبات بالغة في الحصول على الطعام لأطفالهم".